Космический аппарат из музея Королева впервые представили на выставке в Беларуси

Космический аппарат из подмосковного Королева стал одним из популярных экспонатов музея авиационной техники, который открылся на минском аэродроме «Липки» Республики Беларусь. Экспозиция насчитывает более 40 единиц летной техники: планеры, аэробусы, истребители, бомбардировщики, пассажирские и военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Отдельное место в новом музее заняли два космических павильона. Именно здесь посетители могут увидеть спускаемый аппарат космического корабля серии «Союз», который белорусским коллегам предоставило музейное объединение наукограда Королева. Организаторы выставки в Республике Беларусь отметили, что экспонат пользуется большой популярностью.

Спускаемый аппарат из собрания музейного объединения Королева часто «приземляется» на космические выставки. Например, в 2019 году он гостил в Государственном мемориальном музыкальном музее заповеднике П. И. Чайковского в Клину на выставке «Музыка космоса. От Чайковского до Королева».

Однако за пределы страны экспонат отправился впервые. Находиться в Белоруссии аппарат будет до 4 февраля 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.