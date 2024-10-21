Космический аппарат из музея Королева впервые представили на выставке в Беларуси
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королёв
Космический аппарат из подмосковного Королева стал одним из популярных экспонатов музея авиационной техники, который открылся на минском аэродроме «Липки» Республики Беларусь. Экспозиция насчитывает более 40 единиц летной техники: планеры, аэробусы, истребители, бомбардировщики, пассажирские и военные самолеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.
Отдельное место в новом музее заняли два космических павильона. Именно здесь посетители могут увидеть спускаемый аппарат космического корабля серии «Союз», который белорусским коллегам предоставило музейное объединение наукограда Королева. Организаторы выставки в Республике Беларусь отметили, что экспонат пользуется большой популярностью.
Спускаемый аппарат из собрания музейного объединения Королева часто «приземляется» на космические выставки. Например, в 2019 году он гостил в Государственном мемориальном музыкальном музее заповеднике П. И. Чайковского в Клину на выставке «Музыка космоса. От Чайковского до Королева».
Однако за пределы страны экспонат отправился впервые. Находиться в Белоруссии аппарат будет до 4 февраля 2025 года.
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«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.