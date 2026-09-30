Корейская группа W24 станет хедлайнером Фандом Феста ВКонтакте в октябре

11 октября южнокорейская группа W24 выступит на ЦСКА Арене в столице. Она станет одним из хедлайнеров Фандом Феста соцсети «ВКонтакте», сообщили организаторы.

Группа W24 вернется на сцену фестиваля спустя три года. Впервые она выступила на Фандом Фесте в 2023 году, когда он проходил в первый раз. W24 продолжила свою международную музыкальную карьеру и развивала дискографию. Возвращение этой южнокорейской группы станет продолжением истории, которая началась с первого Фандом Феста.

Мероприятие соберет тысячи поклонников поп-культуры. Гости смогут познакомиться с новинками кино, фантастической и молодежной литературы, поучаствовать в конкурсах косплея и танцевальных каверов. В 2026 году он пройдет 10 и 11 октября на ЦСКА Арене в Москве.

W24 — южнокорейская группа, дебютировавшая в 2018 году. Название расшифровывается как «World 24 Hours». Участники группы хотели бы, чтобы их музыку слушали по всему миру 24 часа в сутки. W24 быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю, сочетающему элементы рока, поп музыки и джаза.

Помимо своих песен W24 исполнили каверы на популярные песни, композиции группы «Кино» («Группа крови») и Аллы Пугачевой («Миллион алых роз»), сразу завоевав сердца российской аудитории. Весной 2024 года группа выпустила мини-альбом, состоящий только из кавер-версий популярных русскоязычных композиций, это было сделано в рамках проекта с ВК.

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