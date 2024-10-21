Концертный зал открыли в новой музыкальной школе Королева

Еще одна концертная площадка появилась в Королеве — в новой музыкальной школе микрорайона Юбилейный. Концертный зал рассчитан на 120 зрителей, оснащен современным звуковым и световым оборудованием, а на сцене установлены два концертных рояля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На первый в новом зале концерт пригласили воспитанников школы, их родителей, а также всех желающих жителей города. Для зрителей выступили студенты кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных класса Святослава Липса.

Новая музыкальная школа открылась в Королеве в сентябре. Окончания строительство с нетерпением ждали жители. Старое здание «музыкалки» было построено в 1965 году, с годами обветшало и уже не вмещало всех желающих учиться. Главой города Игорем Трифоновым при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева было принято решение построить новую современную школу и оснастить ее всем необходимым оборудованием.

В здании расположены зрительный и два репетиционных зала, 26 учебных кабинетов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, а также административно-хозяйственные помещения. Кроме того, школа оснащена новыми музыкальными инструментами, мебелью и современным оборудованием.

Новая музыкальная школа рассчитана на 600 мест, сейчас в ней учатся 575 детей. Ребята занимаются по направлениям: фортепиано, народные, струнные, духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор, а также искусство театра и эстрадно-джазовое пение.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.