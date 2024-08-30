Концерт рэпера Канье Уэста в Москве не состоится

Baza: концерт Канье Уэста в Москве в ближайшее время не состоится

Концерт популярного американского рэпера Канье Уэста в Москве в ближайшее время не состоится. Музыкант так и не утвердил площадку для выступления, сообщает Baza .

Во время недавнего визита в российскую столицу рэпер не только посетил день рождения модельера Гоши Рубчинского, но и посмотрел 2 площадки для выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену». За концерт Уэст запросил 5 млн долларов.

Обе стороны уже обо всем договорились, и от Уэста требовалось лишь утвердить площадку и поставить подпись в договоре. Однако спустя несколько недель ответ от американской стороны так и не пришел.

Концерт должен был состояться в начале сентября, но организовать такое масштабное мероприятие за неделю просто не успеют.