Концерт, мастер-классы и семинар запланированы ко Дню матери в Кашире

Праздничная программа, концерт и семинар состоятся в парке Каширы в честь Дня матери. Это отличная возможность провести время всей семьей и встретить один из самых трогательных праздников. День матери в этом году отмечается 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ко Дню матери наш парк подготовил душевные семейные мероприятия. На территории парка пройдет бесплатный концерт, творческие мастер-классы и семинар «Обмен премудростями», а также будет работать фотозона «Самая лучшая мама». Праздничная программа позволит жителям округа интересно провести время. Все поздравления, которые прозвучат в этот день со сцены парка, будут проникнуты огромным уважением и признательностью к самым родным и близким людям», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Возрастные ограничения: 0+. Отмена мероприятий возможна из-за погодных условий.

Ознакомиться с подробной информацией и записаться на мастер-класс можно в тг-канале парка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.