Конкурс «Дадим фору молодым» пройдет в Зарайске 1 октября
Фото - © ДК имени В.Н. Леонова
В Зарайске 1 октября в Международный день пожилого человека пройдет XV открытый конкурс «Дадим фору молодым», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участие в конкурсе «Дадим фору молодым» дает уникальную возможность не только продемонстрировать свои таланты, но и пообщаться с творческими людьми разных возрастов.
В рамках мероприятия запланированы различные номинации, включая вокал, хореографию, художественное слово и многое другое. Каждый участник сможет представить свои самые яркие номера и получить заслуженные награды.
Заявки принимаются до 27 сентября 2024 года включительно.
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