Конкурс «Дадим фору молодым» пройдет в Зарайске 1 октября

В Зарайске 1 октября в Международный день пожилого человека пройдет XV открытый конкурс «Дадим фору молодым», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в конкурсе «Дадим фору молодым» дает уникальную возможность не только продемонстрировать свои таланты, но и пообщаться с творческими людьми разных возрастов.

В рамках мероприятия запланированы различные номинации, включая вокал, хореографию, художественное слово и многое другое. Каждый участник сможет представить свои самые яркие номера и получить заслуженные награды.

Заявки принимаются до 27 сентября 2024 года включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.