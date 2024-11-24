Композитор Павел Карманов скончался на 55-м году жизни

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Союз композиторов России сообщил печальную новость о смерти 54-летнего композитора Павла Карманова, известного по музыке к фильмам «Большой» и «Солдатский декамерон», пишет РИА Новости .

Творческое наследие композитора включает широкий спектр музыкальных форм: от вокально-инструментальных композиций и камерной музыки до масштабных хоровых и симфонических полотен.

Карманов также работал над новой версией оперы «Князь Игорь», которую в 2016 году представили в Большом театре в Москве.

Что стало причиной смерти композитора, а также когда и где состоится прощальная церемония, не уточняется.