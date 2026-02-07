Компания Chanel подала две заявки на товарные знаки в РФ

Элитный бренд Chanel, ушедший из России, подал две заявки на регистрацию товарных знаков в РФ. Документы были отправлены из Швейцарии компанией «Шанель САРЛ», сообщает корреспондент ТАСС .

Фирма — правообладатель бренда. Заявки были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 29 января и 2 февраля 2026 года.

Заявки на регистрацию отправили по классам №7, №10, №8 и №20 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они затрагивают автомобили, устройства для текстильной и кожевенной промышленности, устройства для массажа, гигиены, предметы мебели, аксессуары, упаковка и другое.

Chanel ушел из РФ в марте 2022 года после начала спецоперации. К марту 2024 года бренд полностью покинул рынок страны. Компания разорвала договоры аренды и прекратила работу собственных бутиков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.