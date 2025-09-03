«Комментировать не стану»: жена Ефремова отказалась отвечать на слухи о разводе

Супруга скандально известного актера Михаила Ефремова Софья Кругликова не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможном расторжении их брака, сообщает NEWS.ru .

Таким образом она отреагировала на появившиеся в прессе сведения о разладе в семье и прекращении отношений.

«Я не буду давать никаких комментариев по этому поводу, всего доброго», — коротко заявила Кругликова в ответ на вопрос журналиста.

Юрий Падалко, представляющий интересы Ефремова, также воздержался от комментариев относительно циркулирующих слухов о разводе своего подопечного. Он сообщил, что они с Ефремовым приняли решение пока не давать никаких разъяснений по данному вопросу.

По имеющейся информации, Ефремов и Кругликова юридически оформили развод после более чем двух десятилетий совместной жизни. Фактическое прекращение супружеских отношений произошло несколько месяцев назад, а теперь был завершен процесс официального расторжения брака.