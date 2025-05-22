Комик Александр Ревва получил российское гражданство
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Родившийся в Донецке комик и актер Александр Ревва получил гражданство РФ, сообщает РИА Новости.
Ревва указал российское гражданство в юридических документах, которые датируются маем 2025 года.
Ранее артист пропал с радаров. Он отменил концерты в России, а также оборвал все связи с отцом-патриотом из Донецка.
СМИ писали, что комик уехал в Испанию и пытался продать дом в Подмосковье, но позднее передумал.
Кроме того, в мае этого года Ревва оплатил похороны отчима в Сочи. Мужчина прожил в браке с матерью шоумена свыше 30 лет.