Комик Александр Ревва получил российское гражданство

сегодня в 11:08

Родившийся в Донецке комик и актер Александр Ревва получил гражданство РФ, сообщает РИА Новости .

Ревва указал российское гражданство в юридических документах, которые датируются маем 2025 года.

Ранее артист пропал с радаров. Он отменил концерты в России, а также оборвал все связи с отцом-патриотом из Донецка.

СМИ писали, что комик уехал в Испанию и пытался продать дом в Подмосковье, но позднее передумал.

Кроме того, в мае этого года Ревва оплатил похороны отчима в Сочи. Мужчина прожил в браке с матерью шоумена свыше 30 лет.