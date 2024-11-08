Командам КВН в Петербурге предоставят собственную площадку

Накануне Международного дня КВН, который отмечается сегодня, стало известно, что в Санкт-Петербурге команды Клуба веселых и находчивых получат свое собственное пространство, где молодые таланты смогут проводить встречи, торжества и мастер-классы. Место уже определено, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Активных участников КВН-сообщества в Петербурге около тысячи. Еще есть ребята, которые приезжают болеть за команды из других городов. Есть те, кто сам бы хотел стать участником команды, но пока такой возможности не представилось. Мы хотим, чтобы каждый заинтересованный в развитии направления КВН получил шанс себя проявить», — отметил Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По его словам, в скором времени в городе будет организована единая площадка для Клуба веселых и находчивых, которая станет местом встречи для молодежи, где они смогут общаться, обмениваться опытом и готовиться к играм.

Там команды КВН смогут проводить репетиции, организовывать внутренние мероприятия, мастер-классы и собрания, а также придумывать шутки и реализовывать творческие идеи. Он добавил, что университет не всегда может предоставить пространство для репетиций, и многие участники команд уже завершили свое обучение.

Данный проект реализуется в сотрудничестве с молодежным центром Центрального района. Место для площадки уже определено, и сейчас нужно провести некоторые обновления и заказать необходимое оборудование, заключил Заставный.