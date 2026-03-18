Коллектив из Сергиево-Посадского округа вышел в финал конкурса в Москве

Студия авторской песни «Журавлиная родина» из Сергиево-Посадского округа прошла в очный этап конкурса школ авторской песни «Быстрый старт», который состоится в Москве летом 2026 года. Коллектив вошел в число восьми участников, о которых снимут отдельный телевыпуск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшие выходные в студии прошли съемки в рамках конкурса. Эксперты проекта пообщались с руководителем коллектива Светланой Цывкиной, педагогами и учениками, а также записали фрагменты репетиций и творческих встреч. Отдельный телевизионный выпуск расскажет о работе студии и ее участниках.

Одним из ключевых событий стал мастер-класс пианистки Анастасии Евстигнеевой. Участники разобрали особенности сочетания классической музыкальной традиции с жанром авторской песни, получили рекомендации по работе с гармонией и мелодией, а также советы по сценическому воплощению произведений.

В этот же день в образовательно-досуговом центре «Октябрь» прошел отбор новых участников в народный коллектив. Жюри оценивало вокальные данные, исполнительскую технику, артистизм и умение передать смысл поэтического текста.

Конкурс «Быстрый старт» запущен в 2026 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на поддержку творческой молодежи из регионов и сохранение традиций авторской песни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.