Коллектив эстрадного танца Подмосковья победил на Всероссийском фестивале

Образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного и современного танца «Арлекино» принял участие во Всероссийском фестивале хореографического искусства «Ты в танце», который проходил в ДК «Гжель» города Москвы в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации округа Королев.

Участницы группы «Розы» под руководством Нины Степановой стали лауреатами 1 степени в номинации «Современная хореография» за номер «Вопреки сомнению», а также обладателями самой высокой награды — гран-при за номер «Метаморфозы розы».

Еще один творческий коллектив наукограда «Муравьи» получил диплом лауреата 1 степени за номер «Здравствуй, лето!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.