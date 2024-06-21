Книгу о Подмосковье представят на выставке «Россия»

На стенде Московской области, представленном в рамках Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 23 июля состоится презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений». В книгу войдут как популярные, так и малоизвестные места области, которые заинтересуют жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Автором книги является журналист, писатель, медиаменеджер и путешественник Александр Жестков. В ходе презентации он расскажет о процессе создания книги и ответит на интересующие слушателей вопросы.

В подарочном издании содержится более пятидесяти идей разнообразных поездок из столицы по Подмосковью, рассчитанных от пары часов до нескольких дней. Все представленные маршруты проверены, и они актуальны для любого времени года. При этом в издании отражены обзоры основных символов Московской области, а истории и секреты художественных промыслов помогут понять культурный код региона.

Книга является первым литературно-художественным гидом и киногидом Подмосковья. Издание вышло в авторской серии Александр Жесткова «Коллекция впечатлений», посвященной самым популярным достопримечательностям России.

Как ранее сообщало ведомство, Подмосковье стало лауреатом II степени в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда» в рамках IV Российского туристического форума «Путешествуй!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.