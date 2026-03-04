Клин занял третье место в премии «Туристические города»

В 2026 году на соискание премии подали 387 проектов из 70 регионов страны. В финал вышли 195 инициатив, которые оценивали в 25 номинациях. Клин также стал финалистом в категории «Город событийного туризма».

«Это признание — результат многолетней работы клинчан по сохранению культурного наследия, развитию инфраструктуры и созданию уникальных туристических маршрутов. Дом-музей П. И. Чайковского, Соборный комплекс, мемориал воинской славы, музей елочной игрушки «Клинское подворье», дом-музей А. П. Гайдара, сафари-парк «Изумрудный лес» постоянно привлекают внимание гостей города», — отметил Василий Власов.

Он подчеркнул, что развитие туризма остается одним из приоритетов округа.

В конце декабря Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского и сафари-парк «Изумрудный лес» также стали победителями XVI Всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч». Музей признали лучшей площадкой для мероприятий среди объектов культуры, сафари-парк победил в номинации «Лучший тематический парк», а Brewer‘s House получил диплом лауреата среди промышленных площадок для событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.