Клара Новикова рассказала правду о своей госпитализации

Клара Новикова: меня столько раз хоронили, что я ничему не удивляюсь

Родная артистка России Клара Новикова опровергла информацию о том, что ее доставили в больницу. Актриса заверила, что у нее «все в порядке», пишет NEWS.ru .

Новикова также подчеркнула, что в настоящее время интенсивно готовится к предстоящим гастрольным выступлениям.

«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20-го (октября — ред.) сольный концерт», — сказала артистка.

Ранее Новикова, успешно преодолевшая онкологическое заболевание груди несколько лет назад, сообщила, что понимает состояние главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Она отметила, что ей понятно, с какими трудностями придется столкнуться журналистке из-за болезни.

Ранее сообщалось, что Новиковой стало плохо и ей потребовалась помощь врачей. СМИ сообщали, что у актрисы проблемы с сердцем.

