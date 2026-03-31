Китайская пианистка Хань Ваньюй окончит школу при консерватории в Петербурге

Воспитанница музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории Хань Ваньюй рассказала, почему вернулась из Китая в Россию и планирует продолжить обучение в Северной столице, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Хань Ваньюй родилась в Хабаровске в семье предпринимателей из Китая. Детство прошло между Россией и КНР: в первый класс она пошла в Китае, а старшие классы оканчивает в Петербурге.

«У нас дома говорили на китайском. Но первое слово могло быть и на русском. У меня есть еще „русская мама“, которая с моей мамой дружит уже 30 лет. И когда я родилась, она тоже была рядом», — рассказала Хань Ваньюй.

Семья переехала в Китай ради обучения на родном языке. Девушка училась в школе искусств в Шэньчжэне и получила профессиональную базу по фортепиано. Позже она решила вернуться в Россию и поступила в музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории, где занимается у Зои Сапитон.

«Здесь классическая музыка развита лучше, чем в Китае. Она говорила, что хорошая техника обязательно должна служить лучшему выражению музыки, потому что каждая музыкальная фраза имеет свою душу», — отметила пианистка.

Хань Ваньюй выступала в Капелле, посещала Мариинский театр и Филармонию. Среди любимых композиторов — Рахманинов и Шопен. В этом году выпускница планирует поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.

