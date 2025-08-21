Кировский драмтеатр представит постановку «Дядя Ваня» в музее Чехова

29 августа в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов, Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр им. С. М. Кирова представит спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. Показ пройдет в рамках проекта «Театр в усадьбах», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жанр постановки одного из старейших театров России определяют как «лирику на краю пропасти». Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни», а на историю поиска спасения, возможного только в любви и в вере, дарующей эту любовь.

Режиссер-постановщик Игорь Лысов. В спектакле заняты народный артист России Владимир Смирнов, заслуженная артистка Кировской области Елена Некрасова, Василиса Ландау, заслуженная артистка России Светлана Золотарева, Александр Ишутин, заслуженный артист Кировской области Юрий Мазуренко, заслуженный артист России Никита Третьяков, заслуженная артистка России Маргарита Конышева, Анастасия Скопцова.

Начало в 18:00. 16+.

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.