Киркоров не смог выступить на юбилее Тухманова из-за проблем со здоровьем

В Кремле с размахом отпраздновали 85-летие легендарного композитора Давида Тухманова. Лев Лещенко, Лариса Долина, Азиза, Татьяна Буланова, Александр Малинин, Игорь Николаев и другие артисты отечественного шоу-бизнеса радовали публику своими выступлениями. В числе заявленных участников был и Филипп Киркоров, однако его появление на сцене не состоялось, сообщает сайт MK.Ru .

Киркоров заранее подтвердил свое участие в концерте. Его имя было указано в афише, а также в программке, которую раздавали зрителям перед началом мероприятия. Ожидалось, что певец появится на сцене ближе к финалу, перед Ириной Аллегровой и Львом Лещенко, и исполнит знаменитую композицию «Эти глаза напротив». Однако зрители не услышали эту песню в исполнении поп-короля — в Кремлевском дворце его так и не дождались.

Недавно исполнителя госпитализировали из-за осложнений после ожогов, полученных во время концерта в Санкт-Петербурге. Представители артиста заявили, что он взял отпуск для прохождения курса лечения.

По словам одной из его поклонниц, Киркоров всегда выходил на сцену, в том числе в самые сложные периоды. Даже после ситуации с пиротехникой в Северной столице, когда он чуть не сгорел, артист продолжил выступление. Она считает, что если певец не приехал, значит, ему действительно очень плохо.

«Нам нужно всем молиться за его здоровье, чтобы Филипп поскорее справился со всеми болячками и продолжил нас радовать», — заключила фанатка Киркорова.

Многие другие знаменитости также выразили свои пожелания здоровья Киркорову в тот вечер.

«Я не знаю, как себя чувствует Филипп, потому что давно с ним не разговаривал. Я ему не мешаю. Мы желаем ему только здоровья», — отметил продюсер Иосиф Пригожин.