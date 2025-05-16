Кинопарк под открытым небом: Москвичей пригласили провести выходные в «Москино»

В Москве в кинопарке «Москино» 17 и 18 мая пройдет автокино, квесты и конкурсы

В Москве можно провести выходные в кинопарке «Москино» под открытым небом в уютной атмосфере с пледами, сообщает «Царьград» .

В программу мероприятия также входит автокино до глубокой ночи, квесты, встречи с режиссерами и актерами, советская классика и артхаус. Все это ждет жителей столицы с 17 по 18 мая.

Ночные кинопоказы под открытым небом прийдут с 16:00 до двух часов ночи. Фильмы можно будет смотреть на большом экране прямо из своего автомобиля. Более того у посетителей будет возможность поучаствовать в квестах, конкурсах, творческих встречах и фотосессиях в образе любимых киногероев.

Также москвичей планируют удивить встречами с известными личностями. 17 мая предоставится возможность пообщаться с режиссером Сергеем Коротаевым, а 18 мая — с актером и поэтом Антоном Шагиным. Каждый желающий сможет задать вопрос, получить автограф и сфотографироваться со звездами.