Кинокритик Андрей Кулик рассказал о переходе зрителей из кинотеатров в интернет

Кинокритик Андрей Кулик сообщил, что российские зрители все чаще выбирают интернет для просмотра фильмов вместо походов в кинотеатры. По его словам, отсутствие западных блокбастеров и слабое продвижение отечественных картин способствуют этой тенденции, сообщает «ФедералПресс» .

Российские кинотеатры за длинные выходные собрали миллиарды рублей благодаря популярным отечественным фильмам. Однако западные блокбастеры по-прежнему не выходят на российские экраны, а лучшие работы российских режиссеров сталкиваются с трудностями в продвижении.

Кинокритик Андрей Кулик отметил, что многие значимые отечественные фильмы, такие как «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, остаются не замеченными широкой аудиторией. По его словам, даже несмотря на положительные отзывы критиков, залы были полупустыми, а фильму не хватило рекламы и поддержки на телевидении. Кулик подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается и с другими российскими лентами, которые получают признание профессионального сообщества, но не доходят до массового зрителя.

«Сейчас зрители массово уходят в интернет, у них пропадает привычка идти на премьеру в кино», — рассказал Кулик.

Он добавил, что семейные походы в кино становятся скорее обязанностью, чем праздником, а рекордные сборы российских фильмов связаны с отсутствием конкуренции со стороны зарубежных картин. Кулик также отметил, что многие предпочитают смотреть новинки онлайн, поскольку в кинотеатрах нет возможности увидеть фильмы-лауреаты международных премий.

