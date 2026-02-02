Киноконцерт и выставка, посвященные 130-летию кинематографа, прошли в Балашихе

Киноконцерт с живой музыкой и выставка редких артефактов состоялись 30 января во Дворце культуры «Балашиха» в честь 130-летия мирового кинематографа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Балашиха» 30 января прошел киноконцерт, посвященный 130-летию мирового кинематографа. Для зрителей выступил эстрадно-джазовый оркестр «Звезды Ретро», который исполнил мелодии из известных советских фильмов, включая «Понизовую вольницу», «Джентльменов удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В современной части программы прозвучали композиции из зарубежных кинохитов, таких как «Убить Билла», «Агент 007» и «Стиляги».

В фойе Дворца культуры работала экспозиция «событийный музей», где были представлены редкие артефакты, воспоминания и старинные фотографии, отражающие историю российского и зарубежного кинематографа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.