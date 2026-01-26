Казачки: как женщины формировали и сохраняли семейные традиции сечи

Казачки с XVIII века играли ключевую роль в семейной и хозяйственной жизни, беря на себя заботу о доме, воспитание детей и защиту семьи в отсутствие мужчин, сообщает Life.ru .

Казачки традиционно сочетали в себе роли хранительницы очага, главы семьи и защитницы. Пока мужчины участвовали в военных походах, женщины управляли хозяйством, работали в поле, растили детей и обеспечивали дом всем необходимым. Их труд был основой семейного уклада, а стойкость и самостоятельность — отличительной чертой казачьей жизни.

С развитием земледелия на Дону в XVIII веке значение женщины в семье значительно возросло. Если муж уходил на службу, жена становилась главной в доме, беря на себя все обязанности по хозяйству и уходу за скотом. Казачки также занимались ремеслами: изготавливали ткани, одежду и обувь для всей семьи.

Старший преподаватель кафедры истории России Донецкого государственного университета Наталья Старченко отметила, что в некоторых станицах власть в семье переходила к женщине в случае отсутствия или гибели мужа, и эта традиция закреплялась в обычном праве.

Казачки объединялись для совместной работы и поддержки друг друга, особенно во время полевых работ. Несколько семей создавали временные трудовые союзы — супряги — чтобы вместе обрабатывать землю. Внутрисемейные отношения отличались патриархальностью, однако статус женщины менялся в разные исторические периоды.

В Запорожской Сечи женщины не допускались к военной организации, но оставались хранительницами рода и пользовались уважением. В их обязанности входило воспитание детей, ведение хозяйства и поддержание семейных традиций. Особое значение имели обряды проводов мужчин на войну и обмен оберегами, символизирующими верность и защиту.

Казачки становились главой семьи в отсутствие мужа, работали в поле, защищали дом и сохраняли традиции. Их сила духа и преданность семье стали основой казачьего уклада, который сохраняется и в современности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.