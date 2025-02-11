Катя Лель назвала фантастикой присвоение звания заслуженной артистки

Певица Катя Лель заявила, что не знала о присвоении звания заслуженной артистки РФ, пока поклонники и знакомые не начали писать ей поздравления, сообщает NEWS.ru .

«Такое впечатление, что люди все сидят и слушают новости, или где это сообщили, я не знаю. Фантастика просто, это чудо, и мне это безмерно приятно», — сказала певица.

По ее словам, она испытывает невероятное счастье. В этом году певица отметит 30-летие творческой деятельности, через месяц планирует к этой дате большой концерт в Live Arena в Москве.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении званий заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Певица-вокалистка Катя Лель прославилась хитами «Мой мармеладный», «Долетай» и «Муси-пуси».