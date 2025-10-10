Какую пенсию заработала Пугачева: 67 тысяч рублей идут на коммуналку и прислугу

Пенсия покинувшей Россию Пугачевой составляет не менее 67 тысяч рублей

76-летней певице Алле Пугачевой выплачивают пенсию в РФ, хоть она и не живет в стране. Артистка получает минимум 67 тыс. рублей ежемесячно, сообщает kp.ru .

Адвокат Сергей Романов объяснил, что, в соответствии с законодательством, пожилого россиянина не могут лишить пенсии даже в случае переезда в другую страну или объявления иностранным агентом.

В связи с этим выплаты Пугачевой отправляют на банковскую карту. При этом у артистки в России есть доверенное лицо, которое быстро решает появляющиеся «бумажные» и иные вопросы.

В РФ у певицы остались юристы, помощник и адвокат. Они помогают артистке следить за недвижимостью и иным имуществом, в том числе оплачивать налоги, различные счета.

Известный музыкальный продюсер рассказал, что с пенсии артистки ее доверенные люди оплачивают коммунальные услуги и иные платежи. Со всеми надбавками артистке ежемесячно направляют минимум 67 тыс. рублей пенсии. Из этой суммы представители артистки оплачивают налоги, платежи за имущество и решают различные мелкие вопросы.

Пугачева владеет квартирой в Москве площадью 304 квадратных метра примерно за 221 млн рублей, двумя участками земли в Московской области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.