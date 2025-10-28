«Какой цинизм»: Меньшова возмутилась из-за сериала «Москва слезам не верит»

«Я — тот наследник, который стоит на страже чести, достоинства и памяти своего отца, а не зарабатывает на нем. Название „Москва слезам не верит“ принадлежит фильму отца и никому другому», — сказала Меньшова.

По словам звезды, впервые она услышала о задумке проекта неофициально, а затем с ней вышли на связь режиссер Жора Крыжовников и его продюсер. Несмотря на то, что актриса признала талант Крыжовникова и ей понравился замысел новой интерпретации сюжета, она решительно выступила против названия «Москва слезам не верит» для данного проекта.

Затем к обсуждению присоединился Федор Бондарчук, но его усилия в изменении мнения наследницы также оказались безуспешными. Далее сотрудники компании-прокатчика постарались донести до Меньшовой, что применение известного наименования продиктовано коммерческими соображениями, а один из представителей бизнеса даже заметил: если их разногласия станут достоянием общественности, то «любая реклама, даже негативная, является рекламой».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.