Кабанов заявил, что покровители Пугачевой не смогут вечно защищать певицу
Фото - © РИА Новости
Член совета по правам человека и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что покровители Аллы Пугачевой не смогут бесконечно защищать певицу от юридических последствий ее политических высказываний, сообщает RT.
Кабанов отметил, что часть российского общества не понимает, почему Пугачевой прощают острые политические заявления. По его словам, в одном из интервью певица высказалась о Джохаре Дудаеве, и в этих словах, по мнению Кабанова, содержится состав преступления.
Кабанов подчеркнул, что Пугачеву оберегают от ответственности некие покровители.
«Понятно, что у Пугачевой есть друзья. Она продолжает пользоваться чьим-то благосклонным отношением, но это не укрепляет правовую и государственную систему. Это вызывает непонимание у граждан России», — пояснил Кабанов.
Он добавил, что защищать Пугачеву бесконечно не будут. По мнению Кабанова, если певица перейдет определенную черту, ее могут признать иноагентом или привлечь к ответственности.
«Разочарование по отношению к ней у кого-то уже произошло. Почему нет правовой реакции? Наверное, Пугачева до сих пор остается влиятельным человеком с определенными связями. Но, я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.