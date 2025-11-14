Кабанов заявил, что покровители Пугачевой не смогут вечно защищать певицу

Член совета по правам человека и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что покровители Аллы Пугачевой не смогут бесконечно защищать певицу от юридических последствий ее политических высказываний, сообщает RT .

Кабанов отметил, что часть российского общества не понимает, почему Пугачевой прощают острые политические заявления. По его словам, в одном из интервью певица высказалась о Джохаре Дудаеве, и в этих словах, по мнению Кабанова, содержится состав преступления.

Кабанов подчеркнул, что Пугачеву оберегают от ответственности некие покровители.

«Понятно, что у Пугачевой есть друзья. Она продолжает пользоваться чьим-то благосклонным отношением, но это не укрепляет правовую и государственную систему. Это вызывает непонимание у граждан России», — пояснил Кабанов.

Он добавил, что защищать Пугачеву бесконечно не будут. По мнению Кабанова, если певица перейдет определенную черту, ее могут признать иноагентом или привлечь к ответственности.

«Разочарование по отношению к ней у кого-то уже произошло. Почему нет правовой реакции? Наверное, Пугачева до сих пор остается влиятельным человеком с определенными связями. Но, я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов.

