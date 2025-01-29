К юбилею Чехова в Звенигороде создали уникальный маршрут для туристов

Комитетом по культуре администрации Одинцовского г. о. в рамках работы с «Культурными кодами» округа был подготовлен и начал работу уникальный маршрут-путешествие «Чехов в Звенигороде» . Маршрут доступен на платформе уличных и музейных аудиогидов izi.TRAVEL , сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жизнь русского классика тесно связана с Подмосковьем, но это не только усадьба Мелихово и Серпухов. Звенигород также является одним из чеховских мест региона. Здесь писатель впервые побывал в 1881 году, а с 1884-го Чехов, тогда молодой врач, недавно окончивший курс медицинского факультета, начал здесь замещать на время отпуска уездного врача С. П. Успенского. Антон Павлович принимал и посещал больных и собирал материалы для своих произведений. Звенигород дал темы для ряда рассказов Чехова: «Мертвое тело», «На вскрытии», «Экзамен на чин», «В суде», «Сирена» и другие.

Теперь пройти в Звенигороде по следам Антона Павловича может каждый желающий. Маршрут включает места, где классик жил и работал врачом, а также любил отдыхать. Он начинается от здания библиотеки и проходит по старинным звенигородским улицам. Аудиогид сопровождает путешествие любопытными фактами из жизни Чехова: какова связь Малинового оврага с любимым вареньем Чехова, как будущий писатель, будучи студентом, чуть не попал под арест, где находилась аптека и какие необычные «медицинские» клички были у его собак.

Специалисты Звенигородской городской библиотеки № 1 Библиотечно-информационного и методического центра Одинцовского г. о. при необходимости помогут организовать сопровождение гида, а на сайте библиотеки можно найти книги, созданные писателем под влиянием звенигородских впечатлений и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.

QR–коды позволят быстро найти информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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