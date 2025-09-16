Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Олега Газманова среди зумеров

Неожиданная популярность пришла к народному артисту России Олегу Газманову: в социальных сетях подростки активно повторяют движения из танца под песню «Я по жизни загулял», выпущенный в далеком 1994 году. Певец Юрий Лоза объяснил, чем обусловлен такой всплеск интереса к артисту, сообщает MIR24.TV .

В социальных сетях под роликами с танцующим Газмановым можно встретить такое описание: «Пока все гадали, кто станет следующим любимчиком зумеров, 74-летний Олег Михайлович не жалел суставов под свою песню „Я по жизни загулял“».

Теперь молодежь увлеченно изучает танцевальные движения певца, создает собственные видео и приобретает билеты на его выступления: график гастролей Газманова заполнен практически до конца года.

Взрыв интереса к артисту произошел после его выступления с супругой Мариной на фестивале «Новая волна». Видео мгновенно завоевало популярность в TikTok и других соцсетях. Вскоре стартовал флешмоб под названием «Танцуй как Газманов», где пользователи с энтузиазмом делились своими интерпретациями танца, снимая их в разнообразных локациях. Например, в одном из роликов сотрудники МЧС исполнили танец возле пожарных автомобилей.

«Талантливая молодежь у нас никуда не может пробиться. И в сети часто раскручивают тех, кого молодое поколение считает своими. Крутите на экранах Лозу — и все будут слушать Лозу. Как устроено сознание зумеров? У них есть свой „клан“, своя „стая“, если угодно. Если лидеры этой „стаи“ кого-то слушают, то остальные берут пример и слушают тех же исполнителей. Все раскручивается через Сеть, через интернет. Молодежь в этом смысле ведомая: „Все слушают — и я буду слушать“», — отметил Юрий Лоза.

Примечательно, что особую популярность под танцевальными видео Газманова вызвал комментарий: «Хочу такие же сильные и уверенные колени», который быстро стал вирусным мемом. Сам певец даже поделился видеоуроком, детально объяснив свои движения и объявив о начале конкурса на лучшую версию нашумевшего танца.

«Раз уж танец так разрывает интернет, держите „урок“ по правильной технике. И не забывайте про настроение. Друзья, присоединяйтесь к флешмобу», — призвал народный артист России.