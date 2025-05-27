Юные звонари Подмосковья показали мастерство в Раменском

Мероприятие на территории Покровского храма объединило 20 юных звонарей из разных уголков Московского региона.

Участники в возрасте от 7 до 17 лет представляли различные храмы, колокольные школы и классы Москвы и Московской области. Они были разделены на три возрастные группы, а члены компетентного жюри оценивали их навыки колокольного звона по нескольким критериям.

После конкурсной программы состоялся концерт с выступлениями детей из воскресных школ. Фестиваль «Игумновские перезвоны» проводится ежегодно и направлен на сохранение традиций колокольного звона, а также поддержку юных талантов в этой области.

В завершение фестиваля состоялась церемония награждения всех участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.