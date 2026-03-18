Юные танцоры из Серпухова победили на фестивале в Петербурге

Воспитанники творческого альянса «Мой мир» из Серпухова стали лауреатами I степени Международного конкурса-фестиваля «Дивный остров» в Санкт-Петербурге. Коллектив представил хореографические и театральные номера и получил высокую оценку жюри, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческий альянс «Мой мир», объединяющий Детскую школу искусств имени А.А. Алябьева и «Образовательный комплекс «Пущино», выступил на Международном конкурсе-фестивале «Дивный остров» в Санкт-Петербурге.

Артисты соревновались в двух направлениях — хореографии и театральном мастерстве в номинации «театр моды». Участники разных возрастов представили оригинальные постановки, продемонстрировали высокий уровень подготовки и артистизм. По решению комиссии коллектив из Серпухова удостоен диплома лауреата I степени.

«Эта победа — результат многолетней работы руководителя Владислава Афонина, педагогов Ирины Лариной и Юлии Махановой, художника-дизайнера Оксаны Воробьевой. Творческий альянс «Мой мир» — настоящая гордость нашего округа. Ребятам и наставникам желаю дальнейших побед, вдохновения и успехов во всех делах», — прокомментировала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.