Юные серпуховичи поздравили мам творческими концертами

В честь самого теплого и искреннего праздника осени— Дня Матери — для серпуховичек организовали праздничный концерт во Дворце культуры «Россия» и программу в городских парках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные жители восхищали публику трогательными песнями о матерях и захватывающими хореографическими номерами. Кроме этого, были подготовлены мастер-классы по нейрографике и созданию арт-объектов. Все также принимали участие в интерактивном лектории и посещали ярмарку мастеров.

Особенно теплые слова благодарности звучали в адрес многодетных мам, матерей детей с особенностями здоровья и тех, чьи сыновья служат защитниками нашей страны. Это был день, наполненный глубоким уважением и признанием важности роли матерей в жизни каждого человека.

«Быть матерью — настоящий подвиг. Низкий поклон мамам за сохранение традиций, любовь к Родине, патриотизм, добро, любовь и веру», — сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

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