Юная жительница Реутова стала лауреатом международного фортепианного конкурса

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Ученица третьего класса школы № 10 из Реутова приняла участие в финале международного фортепианного конкурса 5th Siam International Piano Competition в Тайланде, сообщили в пресс-службе главы наукограда Филиппа Науменко.

«В возрастной категории 7-9 лет представляла Россию ученица третьего класса нашей школы Карина Коссова. Профессиональное жюри из Италии и Сингапура высоко оценило выступление Карины, подчеркивая, что музыка способствует единению людей и выходит за рамки политики.

Карина стала лауреатом 1 степени и обладателем специального приза за лучшее исполнение обязательной композиции короля Таиланда Бумибола Адулиадея «Падающий дождь» в аранжировке Ната Янтарарака», — рассказала директор школы Ольга Кондрашова.

Нат Янтарарак, являясь одним из организаторов этого соревнования, внимательно прослушал всех участников и оказал теплый прием российской делегации. После гала-концерта победители конкурса дали интервью.

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