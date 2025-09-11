Юная невеста Григория Лепса пришла на открытие ресторана в откровенном платье

19-летняя невеста народного артиста РФ Григория Лепса пришла на открытие его паназиатского ресторана LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB в откровенном образе, сообщает «Лента.ру» .

Аврора Киба для своего выхода в свет выбрала белоснежное мини-платье с изображением розовых цветов и глубоким V-образным вырезом. При этом возлюбленная 63-летнего исполнителя хита «Рюмка водки на столе» решила не надевать под платье бюстгальтер.

Помимо этого, Киба дополнила свой эффектный образ небольшой красной сумкой и уложила волосы в легкие локоны. Она также сделала макияж с акцентом на пудрово-розовую помаду.

Ранее невеста Григория Лепса похвасталась перед подписчиками букетами цветов от возлюбленного. Популярный артист подарил Авроре 15 тыс. роз.