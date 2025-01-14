Юлия Пересильд: Евгения Добровольская развеяла мифы об актерстве

Актриса Юлия Пересильд во время прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской рассказала, что та в свое время развеяла для нее миф о том, что можно быть или актрисой, или матерью, передает корреспондент РИАМО.

«Какое счастье, Жень, что в мои 17 лет первой взрослой артисткой на моем пути, которая встретилась, была ты. В кадре с тобой было очень волнительно, а вне кадра ты так мне промыла мозги. На всю оставшуюся жизнь, полностью развеяв миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой», — сказала Пересильд.

Звезда фильма «Вызов» высказала огромную благодарность усопшей. Она также выразила сожаление, что в какой-то момент их с Добровольской пути разошлись, поэтому они так и не сыграли вместе в театре, хотя всегда об этом мечтали.

Пересильд сказала, что своими ободрительными и мудрыми словами Добровольская смогла вдохновить много своих коллег — актеров.

Церемония прощания с народной артисткой России прошла во вторник в здании МХТ им. Чехова. Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище после отпевания в Храме святителя Николая на Трех Горах.

Фото с траурной церемонии можно увидеть на сайте РИАМО.