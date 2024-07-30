Ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет в Щелкове 3 августа

В парке усадьбы Фряново в Щелкове 3 августа состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Мероприятие проводит музей-усадьба «Фряново» совместно с фермерским хозяйством «Ягодная долина», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей парка подготовлена обширная программа. Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка», на котором выступят местные творческие коллективы. Затем юных посетителей ждут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».

Центральной частью праздничной программы станет спектакль «Дачные истории» для детей и взрослых от проекта «Мамин театр». Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Разогрев».

Помимо этого, посетители смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Все участники получат вкусные призы, а победителям достанутся особые подарки.

В течение всего мероприятия для гостей парка будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов, лимонад-бар, аквагрим и фотозона. Также все желающие смогут посетить зону аттракционов: батуты, аркадные игры и машины на аккумуляторах.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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