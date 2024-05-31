Изучить фольклор можно в «Ремесленной слободе Глушенковых» Дмитровского округа

В д. Новлянки Дмитровского округа Григорий и Наталья Глушенковы создали крестьянско-фермерское хозяйство. В «Ремесленной слободе Глушенковых» готовят медовый квас, пекут хлеб, изучают фольклор, а также проводят детские и семейные программы по изучению столярного дела, работают с металлом в кузнице, летом приглашают мастеров-ремесленников, чтобы познакомить гостей с гончарным ремеслом и с традиционным ткачеством, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках еженедельного объезда в гости к дружной семье Глушенковых приехала заместитель главы муниципалитета Оксана Котова. Григорий и Наталья рассказали, что в Дмитровский округ переехали несколько лет назад из Москвы, чтобы жить на земле и освоить ремесла. Они показали Оксана Котовой свое хозяйство, столярную мастерскую, пасеку, небольшую кузницу и русскую печь, где пекут вкусный хлеб на закваске из цельнозерновой муки.

Как отметил глава семейства, настоящая жизнь начинается только на земле. Ведь только так чувствуешь свои силы, появляется желание двигаться вперед, создавать и воплощать свои идеи.

«В ходе встречи обсудили дальнейшее проведение фестиваля «Медленное ремесло» на территории «Ремесленной слободы Глушенковых». Он посвящен возрождению ремесел и возобновлению интереса к ремесленному творчеству. В рамках программы планируется представить около 40 ремесленных мастерских», — отметила заместитель главы Дмитровского г. о. Оксана Котова.

Фестиваль пройдёт 13–14 июля.

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