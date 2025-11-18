Израиль не подтвердил информацию о проверке Галкина* из-за провокационного видео

В Израиле опровергли информацию о проведении проверки в отношении юмориста Максима Галкина* в связи с видео, где он положил украинский флаг на израильский, сообщает RT .

«Не в курсе, впервые слышу», — заявили в министерстве нацбезопасности страны.

В израильской полиции также сообщили об отсутствии какой-либо зарегистрированной жалобы по этому поводу. Однако там добавили, что, если кто-то все же захочет подать ее, он может обратиться с заявлением в любое отделение.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором Галкин* во время своего выступления положил украинский флаг поверх израильского. Некоторые издания писали, что данный поступок вызвал недовольство среди представителей израильской общественности.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

