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Исторический мемориал «Звонница» в Лобне обновят к ноябрю

В подмосковной Лобне стартовала реконструкция мемориала «Звонница». Там покоятся останки погибших в Битве за Москву советских воинов, сообщает Regions.ru .

Работы в Центральном парке, где расположен мемориал, планируют закончить к ноябрю.

Уже демонтированы старые ступени «Звонницы». Сейчас готовят котлован под возведение армированного основания.

Как пояснил начальник участка Джамал Гагаев, в данном котловане зальют бетонную «подушку».

«Затем мы воссоздадим мемориал в его исходной форме, армируя его и заливая бетоном. После этого поверхность будет облицована гранитом», — пояснил Гагаев.

Сейчас на объекте задействован один рабочий и 2 единицы техники. Количество привлекаемых к работам специалистов будет меняться в зависимости от проводимого этапа реконструкции.

Мемориал «Звонница» открыли в Центральном парке в 2000 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.