Ирина Горбачева рассказала о борьбе с РПП и показала фото

Актриса Ирина Горбачева рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения и поделилась откровенными фотографиями, чтобы поддержать людей с похожими проблемами, сообщает «Царьград» .

Артистка опубликовала в блоге откровенный пост о сложных отношениях с едой. По ее словам, долгое время она не осознавала, что сталкивается с расстройством пищевого поведения (РПП).

«Еда стала моей отдушиной в тех ритмах и стрессах, которые я испытываю каждый день», — призналась Горбачева.

Актриса добавила, что не сразу поняла причину происходящего.

«Я не сразу поняла, что у меня расстройство пищевого поведения (РПП). Сигнал сытости просто не доходит до мозга. Я могу наесться, но все равно хотеть еще», — поделилась она.

Горбачева рассказала, что на начальном этапе лечения не чувствовала заметных изменений. После консультаций с врачами, включая нутрициолога, первым результатом стало отсутствие привычки доедать порцию до конца. Это вызвало у нее ощущение утраты, однако со временем стало легче.

«Самое важное, что я делаю прямо сейчас, — это форсирую новые пищевые привычки», — подчеркнула Ирина.

«Учусь смотреть на еду иначе. Еда — это в первую очередь питание. Не сладострастие. Вкус и удовольствие остаются, но они больше не на первом месте», — добавила она.

Ранее актриса также сообщала, что живет в условиях менопаузы с 23 лет.

