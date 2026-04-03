Интерактивный спектакль для детей покажут в Ступине 11 апреля

Детский интерактивный спектакль о мышонке Пике, который отправится к Луне, пройдет 11 апреля в Дворце культуры Ступина. Юные зрители смогут поучаствовать в создании ракеты и стать частью космического приключения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Постановку представят 11 апреля в 12:00 в театральном зале Дворца культуры Ступина. Спектакль рассчитан на детей старше 6 лет и продлится один час. Организаторы делают ставку на интерактивный формат, в котором зрители становятся участниками действия, а не просто наблюдают за происходящим со сцены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.