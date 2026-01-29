сегодня в 15:00

Интерактивная программа «Рерих и балет» пройдет 7 февраля в Звенигороде

Интерактивная программа «Рерих и балет» состоится 7 февраля в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие познакомит посетителей с творчеством Николая Рериха, который создал декорации для балетов «Половецкие пляски» и «Весна священная» из «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Эти постановки входят в репертуар ведущих театров мира, а «Весна священная» имеет более двухсот трактовок.

В первой части программы пройдет мини-экскурсия по выставке «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“». Гостям расскажут об эскизах «Половецкий стан» и «Поцелуй Земле», трех редакциях «Половецких плясок» и восьми вариантах трактовок «Весны священной».

Во второй части посетители увидят фрагменты балетов и узнают о хореографических особенностях постановок. Начало программы в 16:00. Возрастное ограничение — 12+. Билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.