Инна Карпушина рассказала, как книга может создать «целую вселенную»

Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт‑Петербурга Инна Карпушина заявила, что за каждой хорошей книгой стоит «целая вселенная», а чтение формирует личность и эмпатию. О впечатлениях от Книжного салона она рассказала газете «Петербургский дневник» .

Карпушина назвала проведение Книжного салона на Дворцовой площади органичным для Петербурга событием. По ее словам, это не просто традиция, а большой праздник для читающих людей и туристов. Цель салона — создать атмосферу общения вокруг литературы, а не только привлечь покупателей в магазины.

«За каждой хорошей книгой – целая вселенная», — сказала она.

Карпушина подчеркнула, что любовь к чтению формируется в семье и школе. Учитель, по ее мнению, помогает подростку осмыслить сложные вопросы, которые поднимает великая литература, и вырастить интерес к размышлению.

Она отметила, что электронные форматы не вытеснят бумажную книгу. Технологии лишь расширяют способы передачи смыслов и знаний. «Культура – как маятник, который всегда возвращается в точку исхода», — привела она слова этнографа Дмитрия Баранова.

Карпушина призналась, что сейчас чаще читает публицистику и новости, а по вечерам — сказки детям. Среди любимых авторов она назвала Бродского, Фейхтвангера и Гумилева, а из жанров выделила детектив. Через 25 лет, уверена она, Книжный салон сохранит потребность людей в живом общении с авторами и книгой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.