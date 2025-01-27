Худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с гипертоническим кризом

В Москве экстренно госпитализировали художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли, причиной стал гипертонический криз, сообщает Mash .

Предварительно известно, что звездный пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Медики планируют внимательно обследовать организм Марчелли, так как есть подозрение на повреждение внутренних органов.

Режиссер страдает от хронической полиартропатии. У него есть воспаление соединительных тканей и суставов.

В больницу пациента привезли на инвалидной коляске. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Марчелли восстановиться.

Ранее сообщалось, что медики также лечат 89-летнего актера Василия Ливанова. У него диагностировано расстройство кровообращения в мозге.