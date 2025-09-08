Художественная выставка про КНДР открылась в Москве

На церемонии открытия присутствовали секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, министр культуры КНДР Сын Чон Гю и министр культуры РФ Ольга Любимова. Они также ознакомились с картинами, в том числе посвященными участию военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.

Всего экспозиции представлено 123 произведения искусства. Это корейская национальная живопись (Чосонхва), гравюры, мозаики, вышивки и другие экспонаты, которые ранее в России не демонстрировались.

Выставку организовали при поддержке министерств культуры РФ и КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что республика будет полностью поддерживать борьбу РФ за суверенитет. Он отметил, что КНДР будет оставаться верной договору с Москвой.