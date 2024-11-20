Ходивший в гости к Светличной Шаляпин опроверг слухи о конфликте с ее семьей

Певец Прохор Шаляпин, посетивший церемонию прощания со Светланой Светличной в Доме кино в Москве, опроверг слухи о конфликте с семьей умершей звезды, сообщает Mash .

Шаляпин заявил, что порядка двух лет дружил и работал со Светличной. Они ходили друг к другу в гости. Певец опроверг слухи о конфликте с семьей актрисы, заявив, что всегда дружил с ее родными. Шаляпин добавил, что внучка и сын Светличной — отличные люди, которых он пришел поддержать.

По словам певца, семья Светланы Афанасьевны пережила в последнее время много трудностей из-за состояния актрисы. Артист также прокомментировал смерть Светличной, отметив, что «84 года для женщины — невысокий возраст».

«Но и за эти годы спасибо, не всем дано дожить», — резюмировал Шаляпин.

Светлана Светличная скончалась 16 ноября в возрасте 84 года. Прощание со звездой прошло в Центральном доме кинематографистов в Москве. На траурное мероприятие пришли Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный и другие.