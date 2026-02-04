«Хочется поскорее весны»: Буланова рассказала о своих танцах на морозе

Певица Татьяна Буланова призналась, что очень скучала по снежной зиме и сейчас наслаждается сугробами, особенно в столице, но уже ждет прихода весны, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам артистки, такое количество снега она видит впервые за долгое время.

«Мы сейчас с гастролями бываем во многих городах страны. Даже в южных ее регионах выпало столько снега, сколько не было, наверное, за последние лет 10. Но иногда такая зима — настоящее испытание, в некоторых регионах ты себе можешь руки отморозить и заболеть, если не начнешь плясать или не утеплишься», — поделилась Буланова.

Она подчеркнула, что любит зиму, но призналась, что уже ждет наступления весны.

«Да, то, что зима в этом году с настоящим русским морозом — это, конечно, радует. Но уже хочется поскорее весны, когда все цветет и благоухает», — добавила звезда.

Снег, по ее словам, иногда может вогнать в тоску, меланхолию и даже депрессию. Однако сейчас у нее нет времени грустить из-за плотного графика выступлений.

