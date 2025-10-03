«Гостевой брак»: Борисова объяснила свое отношение к замужеству

Популярная российская телеведущая Дана Борисова заявила, что не готова к замужеству и пока не собирается связывать себя узами брака с бизнесменом по имени Кирилл, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я уже 100 раз сказала, что у нас нестандартные отношения, которые больше напоминают гостевой брак. Мне очень важно личное пространство, и мне крайне тяжело делить одно пространство на двоих с кем-то на протяжении длительного времени», — сказала звезда.

С другой стороны, она впервые чувствует от мужчины настоящую поддержку и заботу: до этого молодые люди ее часто использовали. Замужем она уже была и пока больше об этом не думает.

