Гостей ждет площадка «Компас ценностей» на фестивале «Апсны» в Москве

«Ее цель — стать мостом дружбы между молодежью двух стран», — сообщается на Telegram-канале организаторов.

В день открытия площадки пройдут лекции, которые проведет координатор проекта Дома народов России Алена Федосеевна. Она расскажет о традиционных ценностях, раскроет смысл и объяснит их важность для общества и каждого человека.

После лекций запланированы различные активности и мастер-классы, где участники создадут творческие работы, посвященные одной или нескольким ценностям.

Кроме того, гости смогут полностью погрузиться в атмосферу фестиваля «Апсны», тема которого в 2025 году — «Абхазия — перекресток культур». Их ждет знакомство с уникальными традициями, национальными танцами и музыкой, а также возможность попробовать блюда абхазской кухни.