Гостей вернисажа на Никитском бульваре в Москве ждут новые мастер-классы

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу» на Никитском бульваре работает художественный вернисаж и арт-маркет «Искусство рядом», где любой желающий сможет поучаствовать в художественном мастер-классе, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

На уличных стендах представлены работы 2 500 столичных художников, которые с удовольствием проводят для горожан и гостей Москвы мастер-классы по техникам живописи и создают различные арт-объекты. Новые творческие мероприятия запланированы на 6, 7 и 8 июля.

Гости вернисажа изучат современные тенденции в мире искусства и современной живописи, а также смогут купить понравившиеся полотна или арт-объекты.

Художница Юлия Третьякова 6 июля в 14:00 по московскому времени проведет скетчинг в рамках авторского проекта «Безусловная любовь». В рамках мастер-класса участники сделают зарисовку «Маленькой пушистой собачки на Никитском» в технике быстрых рисунков.

В основы портретного жанра посетители вернисажа смогут углубиться 7 июля в 14:00, а 8 июля в День семьи, любви и верности на Никитском бульваре проведут интересную и познавательную лекцию о династиях великих художников.